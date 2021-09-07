Во Львове исчез "кошачий мер" Левчик

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Сегодня со Львовского городского совета сбежал кот Лёвчик. Вероятно, он испугался взрывов от военных учений. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой, передает УНН.

Цитата

"Друзья, потерялся наш кот Лёвчик. Возможно, он испугался взрыва, прогремевшего сегодня во время антитеррористических учений в городском совете. Если кто-то видел, знает где он, звоните +380 322 975 905", — говорится в сообщении.

Также мэр Львова пообещал хороший подарок тому, кто найдет пропажу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почти 70 кошек и собак в одной квартире: под Киевом в квартире устроили подпольный приют для животных

Напомним

Кот Левчик поселился во Львовском горсовете в начале сентября 2020 года.

После того, как Левчик поселился в горсовете, работники мэрии создали ему страницу в Instagram, где публикуют фото из жизни "кошачьего мэра".