На полях академии футбола “Металлист” уже тренируются дети

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Харькове полным ходом продолжается реконструкция стадиона “Металлист”, VIP-пристройки его Западной трибуны и прилегающей к нему территории, а также полей Академии футбола, передает УНН.

Детали

В частности, в фойе первого этажа пристройки уже укладывается напольная плитка, рабочие продолжают монтаж коммуникаций и отделку. На 3-м этаже пол застилают новым ковролином, а на 4-м — работы постепенно подходят к внутренней отделке помещений. Кроме того, продолжаются ремонтные работы в ложах SKYBOX стадиона “Металлист”.

Возле трибун нашего “паучка” активно укладывают новую плитку и демонтируют очередной участок старой брусчатки.

Уже сейчас радует глаз комплекс полей Академии футбола “Металлист”. На большом поле юные футболисты уже оценили качество газона последнего поколения от фирмы Desso Sports Systems. Также идут последние приготовления перед запуском двух мини-футбольных площадок и производится укладка искусственного покрытия на верхних полях.

Футбольный клуб “Металлист” прилагает все усилия для того, чтобы город Харьков в ближайшем будущем провел матч за Суперкубок УЕФА, в котором встретятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Предлагаем вашему вниманию видео активного восстановления инфраструктуры “Металлиста”.