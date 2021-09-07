Украинский боксер Редкач заявил, что не любит украинцев

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Украинский боксер Иван Редкач заявил, что любит Украину, но не любит людей, которые "там живут без мечты, мотивации и своего мнения". Об этом он написал в сторис в Instagram, передает УНН.

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"Люблю очень Украину, не люблю людей, которые живут там, без мечты и мотивации, без своего мнения, нищие в душе", - написал Редкач.

Позже, комментируя свои слова о нелюбви к украинцам, боксер добавил, что в Украине все же остались адекватные люди, но большинство стадо баранов.

"Люблю Украину, там еще остались адекватные люди у которых есть свое мнение и свое я, а большинство как стадо баранов", - отметил боксер.

Дополнение

Иван Редкач последнее время выступал в первом полулегком весе (до 63,5 кг). На профессиональном ринге он выиграл 23 поединка, потерпел шесть поражений и один бой свел вничью.

В прошлом году между украинским боксером полусредней весовой категории Иваном Редкачем и чемпионом мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василием Ломаченко произошел конфликт.

Редкач рассказал о неадекватном поведении Ломаченко в церкви.



Позже он приравнял Ломаченко к Путину.