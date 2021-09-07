Бабак о принятых образовательных законопроектах: сегодня в ВР был день образования и науки

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Председатель комитета ВР по вопросам образования Сергей Бабак сообщил, что сегодня был день образования и науки в Верховной Раде Украины. В образовательной сфере было принято 4 законопроекта в первом чтении и 2 закона в целом. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

"Сегодня день образования и науки в Верховной Раде Украины. Принято 4 законопроекта в первом чтении и 2 закона в целом", - написал глава комитета.

Детали

Бабак отметил, что за основу Верховная Рада приняла:

• 5641 - Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно военного образования и науки

• 5467 - Проект Закона о формировании и размещении государственного и/или регионального заказа на подготовку специалистов с высшим, профессиональным перед высшими образованием, научных, научно-педагогических кадров, квалифицированных рабочих и слушателей подготовительных отделений высших учебных заведений, на последипломное образование

• 5498 - Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно поддержки научной и научно-технической деятельности

• 5499 - Проект Закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно поддержки научной и научно-технической деятельности

Принятые в целом как законы:

• 5324-1 - Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования вопроса разработки порядка присвоения квалификационных категорий и педагогических званий педагогическим работникам

• 4236 - Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно активизации деятельности научных парков

Дополнение

В комитете Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций заявили о разработке нескольких законопроектов об усилении ответственности за академическую недобропорядочность и мошенничество.