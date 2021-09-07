Бабак о принятых образовательных законопроектах: сегодня в ВР был день образования и науки
Сергей Бабак
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Председатель комитета ВР по вопросам образования Сергей Бабак сообщил, что сегодня был день образования и науки в Верховной Раде Украины. В образовательной сфере было принято 4 законопроекта в первом чтении и 2 закона в целом. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
Цитата
"Сегодня день образования и науки в Верховной Раде Украины. Принято 4 законопроекта в первом чтении и 2 закона в целом", - написал глава комитета.
Детали
Бабак отметил, что за основу Верховная Рада приняла:
• 5641 - Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно военного образования и науки
• 5467 - Проект Закона о формировании и размещении государственного и/или регионального заказа на подготовку специалистов с высшим, профессиональным перед высшими образованием, научных, научно-педагогических кадров, квалифицированных рабочих и слушателей подготовительных отделений высших учебных заведений, на последипломное образование
• 5498 - Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно поддержки научной и научно-технической деятельности
• 5499 - Проект Закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно поддержки научной и научно-технической деятельности
Принятые в целом как законы:
• 5324-1 - Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования вопроса разработки порядка присвоения квалификационных категорий и педагогических званий педагогическим работникам
• 4236 - Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно активизации деятельности научных парков
Дополнение
В комитете Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций заявили о разработке нескольких законопроектов об усилении ответственности за академическую недобропорядочность и мошенничество.