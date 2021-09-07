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Петраков об игре с Чехией: для нас очень важен результат

Петраков об игре с Чехией: для нас очень важен результат

Александр Петраков

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Результат очень важен и для меня, и для ребят. Об этом и.о. главного тренера национальной сборной Украины Александр Петраков сказал на пресс-конференции накануне товарищеского матча с командой Чехии. Слова специалиста приводит пресс служба УАФ, передает УНН.

Петраков от этого матча будет ожидать положительного результата, который будет очень важным для него.

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"Результат очень важен и для меня, и для ребят. 9 октября в Хельсинки мы будем проводить решающую игру. Для этого нужен положительный результат завтра, чтобы ребята с ним ехали на этот поединок", - начал коуч.

О довызванных игроках из "Зари": "завтра посмотрим на футбольном поле. Я уже с ними поговорил. Шанс завтра сыграть у них будет. Если футболист вышел в составе национальной сборной, сыграл, показал себя, то мы будем на него рассчитывать.

Провалил игру - другое дело. Игровое время ребята получат".

Кроме того наставник отметим, что держать интригу по поводу стартового состава до конца.

Дополнение

Завтра кроме игры Чехия - Украина также спарринги сыграют Болгария - Грузия и Гватемала - Никарагуа.

Источник: УНН
Теги: футбол, Чехия, Украина
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