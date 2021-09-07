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Получил две двойки, выбросил портфель и исчез: под Киевом несколько часов искали школьника

Получил две двойки, выбросил портфель и исчез: под Киевом несколько часов искали школьника

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Фастове, Киевская область, 8-летний мальчик в отчаянии ушел из школы из-за низких баллов и исчез. Как сообщил начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов, школьника разыскали через несколько часов, передает УНН.

Детали

В Фастове разыскали 8-летнего Егора, который сегодня в 12 дня в отчаянии ушел из школы из-за низких баллов. Телефона при себе мальчик не имел, родители же сообщили об исчезновении сына только через 5 часов, сообщил Небытов.

"Мы сразу подняли на поиски школьника весь личный состав полиции района, и уже через несколько часов нашли Егора и вернули сына родителям", - написал он.

Добавим

По словам руководителя полиции в Киевской области, это уже второй ребенок, которого сегодня оперативно разыскали в Фастовском районе.

"Утром из-за конфликта с матерью ушла из дома 14-летняя Анна. Ювенальные полицейские быстро установили местонахождение девушки и успокоили родных", - написал он.

Небытов добавил, что полиция провела воспитательную беседу с обоими школьниками.

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Источник: УНН
Теги: Украина, полиция, дети, Киевская область
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