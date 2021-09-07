Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,81 -0,1196  EUR: 31,81 -0,1621 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Кабмин завтра рассмотрит условия обучения школьников в карантин. Норму о 80% вакцинированных педагогов могут пересмотреть - Бабак
Кабмин завтра рассмотрит условия обучения школьников в карантин. Норму о 80% вакцинированных педагогов могут пересмотреть - Бабак
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
8250

Футбол: тренер сборной Чехии дал оценку команде Украины

Футбол: тренер сборной Чехии дал оценку команде Украины

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавый поделился своими мыслями по поводу завтрашнего товарищеского матча против украинской национальной команды по футболу и отметил, что сборная Украины является сильным соперником, которого нельзя недооценивать, передает УНН со ссылкой на сайт Футбольной ассоциации Чехии.

Цитата

По словам коуча, сборная Украины является сильным соперником, которого нельзя недооценивать.

"Мы уже определились с большинством футболистов, которые завтра сыграют с первых минут. Это товарищеский поединок, но мы подходим к нему очень собранно и серьезно. Нас ожидает борьба с сильным соперником, которого не стоит недооценивать. Впрочем, я постараюсь привлечь к игре против Украины как можно больше футболистов", - отметил Шилгавый.

Дополнение

Встреча Чехия - Украина пройдет в Пльзене на стадионе "Дусан Арена" в 21:45.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, Чехия, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.