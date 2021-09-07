Новости: Общество
7 сентября 2021, 22:23 • Златослава Максымук • 9075
В Умани горело общежитие: пострадало 6 несовершеннолетних
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Спасатели ликвидировали пожар в комнате четырехэтажного общежития в городе Умань. Об этом УНН сообщили в ГСЧС.
Детали
7 сентября в ДСНС поступила информация, что в пгт. Умань в комнате на первом этаже четырехэтажного общежития Уманского национального университета садоводства возник пожар.
Пожар в г.. Умань в общежитии Уманского национального университета садоводства ликвидировано на площади 30 м кв.
Подразделениями ДСНС с помощью автолестниц эвакуированы 20 человек.
Напомним
Сегодня, 7 сентября, в Умани в доме на улице Софьи Перовской на шестом этаже из-за того, что паломники неудачно обустроили зону барбекю, загорелся балкон.
Источник: УНН
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