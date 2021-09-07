Зеленский ввел в действие санкции СНБО против военного вооруженных сил РФ

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 20 августа 2021 “О внесении изменения в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”. Соответствующий указ обнародован на сайте ОП, пишет УНН.

Цитата

“Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021” О внесении изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в указе.

В приложении к указу отмечается, что санкции вводятся по кадрового военного вооруженных сил РФ Кузнецова Ивана Васильевича сроком на три года.

Напомним

Зеленский ввел в действие санкции СНБО против секретаря избиркома с временно оккупированного Крыма Ольги Калининой.