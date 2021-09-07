Зеленский сменил состав Координационного совета по противодействию COVID-19

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Координационного совета по противодействию распространению COVID-19. В персональный состав введено министра внутренних дел Дениса Монастырского и главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина, передает УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №456/2021. Согласно документу в состав Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 введено следующих лиц:

Кубракова Александра Николаевича - министра инфраструктуры Украины;

Кузина Игоря Владимировича - заместителя министра здравоохранения Украины - главного государственного санитарного врача Украины;

Монастырского Дениса Анатольевича - министра внутренних дел Украины.

Также в персональном составе Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 утверждено следующих лиц:

Залужного Валерия Федоровича - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины;

Ляшка Виктора Кирилловича - министр здравоохранения Украины.

Добавим

Вместе с тем, Зеленский вывел из персонального состава Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Авакова, Емца, Криклия, Хомчака.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Заседание комиссии ТЭБ и ЧС по переводу Украины в "желтую" зону запланировано на 9 сентября