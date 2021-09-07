Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,81 -0,1196  EUR: 31,81 -0,1621 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Кабмин завтра рассмотрит условия обучения школьников в карантин. Норму о 80% вакцинированных педагогов могут пересмотреть - Бабак
Кабмин завтра рассмотрит условия обучения школьников в карантин. Норму о 80% вакцинированных педагогов могут пересмотреть - Бабак
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5865

Зеленский сменил состав Координационного совета по противодействию COVID-19

Зеленский сменил состав Координационного совета по противодействию COVID-19

Владимир Зеленский

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Координационного совета по противодействию распространению COVID-19. В персональный состав введено министра внутренних дел Дениса Монастырского и главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина, передает УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №456/2021. Согласно документу в состав Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 введено следующих лиц:

Кубракова Александра Николаевича - министра инфраструктуры Украины;

Кузина Игоря Владимировича - заместителя министра здравоохранения Украины - главного государственного санитарного врача Украины;

Монастырского Дениса Анатольевича - министра внутренних дел Украины.

Также в персональном составе Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 утверждено следующих лиц:

Залужного Валерия Федоровича - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины;

Ляшка Виктора Кирилловича - министр здравоохранения Украины.

Добавим

Вместе с тем, Зеленский вывел из персонального состава Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Авакова, Емца, Криклия, Хомчака.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Заседание комиссии ТЭБ и ЧС по переводу Украины в "желтую" зону запланировано на 9 сентября

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.