Зеленский сменил состав Координационного совета по противодействию COVID-19
Владимир Зеленский
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Координационного совета по противодействию распространению COVID-19. В персональный состав введено министра внутренних дел Дениса Монастырского и главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина, передает УНН.
Детали
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №456/2021. Согласно документу в состав Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 введено следующих лиц:
Кубракова Александра Николаевича - министра инфраструктуры Украины;
Кузина Игоря Владимировича - заместителя министра здравоохранения Украины - главного государственного санитарного врача Украины;
Монастырского Дениса Анатольевича - министра внутренних дел Украины.
Также в персональном составе Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 утверждено следующих лиц:
Залужного Валерия Федоровича - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины;
Ляшка Виктора Кирилловича - министр здравоохранения Украины.
Добавим
Вместе с тем, Зеленский вывел из персонального состава Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Авакова, Емца, Криклия, Хомчака.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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