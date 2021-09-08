Теннис: Стаховский с победы начал выступления на "Челленджер" в Киеве

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Киеве поединками первого круга одиночного разряда продолжился возрожден турнир по теннису категории "Челленджер", передает УНН со ссылкой на ФТУ.

Детали

Шестой сеяный соревнований Сергей Стаховский, который последний раз выступал на “Челленджер” “Kyiv Open” в 2003 году, вернулся на возрожденный легендарный турнир. Посеянный под шестым номером киевлянин не испытал никаких проблем в матче первого круга против представителя Нидерландов Джелли Селсо — 6: 2, 6: 3.

Зато украинский дебютант турниров категории “Челленджер” — Илья Белобородько уступил первом сеяного, 155 ракетке мира аргентинцу Себастьяну Байеса (3: 6, 5: 7).

Зато другой дебютант Георгий Кравченко одержал победу над бельгийцем Йорисом Где Лоор — 5: 7, 7: 5, 6: 3.

Дополнение

Во втором круге Стаховский сыграет с победителем в паре Табур (Франция) — Киркин (Турция), а Кравченко сойдется с казахом Тимофеем скатов, который занимает 299 место в АТР.