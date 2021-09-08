Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,73 -0,0785  EUR: 31,71 -0,0972 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Кабмин завтра рассмотрит условия обучения школьников в карантин. Норму о 80% вакцинированных педагогов могут пересмотреть - Бабак
Кабмин завтра рассмотрит условия обучения школьников в карантин. Норму о 80% вакцинированных педагогов могут пересмотреть - Бабак
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
4305

Украинцы завоевали пять медалей на юниорском ЧМ по гребле

Украинцы завоевали пять медалей на юниорском ЧМ по гребле

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Украинская сборная завоевала 5 медалей ( "золотую", 3 "серебряные", бронзовую) на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и молодежи, который проходил в португальском городке Монтемор-у-Велью, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.

Детали

Дмитрий Даниленко, Виталий Быстревский, Василий Смолевка, Александр Зайцев завоевали нагорлду высшего сорта в байдарке-четверке на 500 м среди участников в возрасте до 23 лет.

В каноэ-четверке на 500 м “серебро” завоевали Ксения Романчук, Ирина Федорив, Кристина Осипчук, Татьяна Смиловенко. В одиночной байдарке на 200 м серебряную награду получил Даниил Платаш, а в каноэ-двойке на 500 м “серебро” в активе Ксении Романчук и Татьяны Смиловенко.

Дополнение

В каноэ-двойке в миксте на 500 м среди U-23 Андрей Шкарнега и Валерия тереть добавили в копилку “желто-синих” бронзовую медаль.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.