Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,73 -0,0785  EUR: 31,71 -0,0972 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Кабмин завтра рассмотрит условия обучения школьников в карантин. Норму о 80% вакцинированных педагогов могут пересмотреть - Бабак
Кабмин завтра рассмотрит условия обучения школьников в карантин. Норму о 80% вакцинированных педагогов могут пересмотреть - Бабак
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
4200

Дональд Трамп может принять участие в выборах президента в 2024 году

Дональд Трамп может принять участие в выборах президента в 2024 году

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Дональд Трамп надеется вернуться в Белый дом и будет участвовать в следующих президентских выборах 2024 года. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, экс-президент в последнее время стал более активно работать в медиа-пространстве. Также штаб Трампа приступил к сбору средств, стал размещать политическую рекламу. Чаще всего эта реклама имеет целью критику действующего президента США Джозефа Байдена.

Однако сам Дональд Трамп пока открыто не заявлял о своих президентских амбициях.

Напомним

Предшественник президента США Джо Байдена Дональд Трамп опубликовал заявление , в котором призвал президента Белого дома уйти в отставку из-за ситуации в Афганистане.

Источник: УНН
Теги: выборы, США, Дональд Трамп
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.