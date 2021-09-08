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8 сентября 2021, 00:58 • Златослава Максымук • 4200
Дональд Трамп может принять участие в выборах президента в 2024 году
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Дональд Трамп надеется вернуться в Белый дом и будет участвовать в следующих президентских выборах 2024 года. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
Как пишет издание, экс-президент в последнее время стал более активно работать в медиа-пространстве. Также штаб Трампа приступил к сбору средств, стал размещать политическую рекламу. Чаще всего эта реклама имеет целью критику действующего президента США Джозефа Байдена.
Однако сам Дональд Трамп пока открыто не заявлял о своих президентских амбициях.
Напомним
Предшественник президента США Джо Байдена Дональд Трамп опубликовал заявление , в котором призвал президента Белого дома уйти в отставку из-за ситуации в Афганистане.
Источник: УНН
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