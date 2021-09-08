На Буковине обнаружили почти 200 новых случаев коронавируса в сутки

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Черновицкой области за 7 сентября зафиксировали 197 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выздоровела 41 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.

Детали

Так, в целом на Буковине зафиксировано 82 846 случаев болезни. За последние сутки 41 человек выздоровел, 78742 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1860 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 853 ПЦР-исследования и 1049 экспресс-тестов.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2300504 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 54 054 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.