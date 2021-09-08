Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,73 -0,0785  EUR: 31,71 -0,0972 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Кабмин завтра рассмотрит условия обучения школьников в карантин. Норму о 80% вакцинированных педагогов могут пересмотреть - Бабак
Кабмин завтра рассмотрит условия обучения школьников в карантин. Норму о 80% вакцинированных педагогов могут пересмотреть - Бабак
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
5115

Четырехкратный чемпион Украины по футзалу освободил бразильского тренера

Четырехкратный чемпион Украины по футзалу освободил бразильского тренера

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Футзальный украинский клуб "Продексим" расстался с бразильским наставником Андре Броканело, передает УНН со ссылкой на сайт команды.

Детали

После поражения в Киеве от клуба “Хит” руководство “Продексима” приняло жесткие меры. Андре Броканело покинул пост главного тренера, и теперь его обязанности будет исполнять Дмитрий Бербенцев. Также клуб прекратил сотрудничество с Дмитрием Холошею. В свою очередь, Кирилл Ципун взял на себя его функции, голкипер будет сочетать игровую и тренерскую деятельность.

Бразильский наставник проработал в херсонской команде чуть больше года. За это время он помог клубу завоевать два трофея, что не удавалось никому из его предшественников — Кубок и Суперкубок Украины.

Напомним

Украинец стал самым игроком сезона футзальной Лиги чемпионов.

Источник: УНН
Теги: футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.