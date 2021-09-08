Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,73 -0,0785  EUR: 31,71 -0,0972 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Кабмин завтра рассмотрит условия обучения школьников в карантин. Норму о 80% вакцинированных педагогов могут пересмотреть - Бабак
Кабмин завтра рассмотрит условия обучения школьников в карантин. Норму о 80% вакцинированных педагогов могут пересмотреть - Бабак
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
3465

Наводнение в Мексике унесло жизни 17 человек

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Сильное наводнение привело к смерти 17 человек в больнице в центральном мексиканском штате Идальго после проливных дождей, через которые река Тула вырвалась из берегов. Об этом заявил во вторник президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Более 40 других пациентов в государственной больнице города Тула были эвакуированы работниками службы экстренной помощи, и первичная оценка показала, что около 2000 домов пострадали от наводнения, говорится в сообщении офиса президента.

Мексиканские СМИ сообщают, что 15 из 17 человек это пациенты с COVID-19, которые умерли после наводнения, вызванного несколькими днями сильного дождя, которым выключили электричество в больнице.

Напомним, в американском штате Теннеси в результате наводнения погибли 22 человека, десятки людей до сих пор считаются пропавшими без вести.

Источник: УНН
Теги: туристы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.