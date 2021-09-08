Наводнение в Мексике унесло жизни 17 человек

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Сильное наводнение привело к смерти 17 человек в больнице в центральном мексиканском штате Идальго после проливных дождей, через которые река Тула вырвалась из берегов. Об этом заявил во вторник президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Более 40 других пациентов в государственной больнице города Тула были эвакуированы работниками службы экстренной помощи, и первичная оценка показала, что около 2000 домов пострадали от наводнения, говорится в сообщении офиса президента.

Мексиканские СМИ сообщают, что 15 из 17 человек это пациенты с COVID-19, которые умерли после наводнения, вызванного несколькими днями сильного дождя, которым выключили электричество в больнице.

Напомним, в американском штате Теннеси в результате наводнения погибли 22 человека, десятки людей до сих пор считаются пропавшими без вести.