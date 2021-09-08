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Футбол: Зинченко назвал лидеров сборной Чехии

Футбол: Зинченко назвал лидеров сборной Чехии

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Игрок сборной Украины по футболу Александр Зинченко затронул тему лидеров в составе будущего соперника по спаррингу - сборной Чехии, передает УНН со ссылкой на пресс-центр УАФ.

Цитата

По мнению Зинченко, лидерами чехов есть футболисты, которые играют в клубах Английской Премьер-лиги.

"Игроки, выступающие за клубы АПЛ, в дополнительном представлении не нуждаются. Это лидеры сборной Чехии. То, как эти футболисты и чешская команда в целом выступили на Евро-2020, заслуживает уважения. Я думаю, завтра нас ждет зрелищная игра.

Мы очень уважаем сборную Чехии, но у нас свои цели. Нам нужен хороший результат завтра, чтобы на положительном фоне готовиться к следующим играм ", - подчеркнул Зинченко.

Справка

В составе сборной Чехии с АПЛ выступают нападающий "Бернли" Матей Выдра и игроки "Вест Хэма" Цоуфал (защитник) и полузащитник Соучек.

Источник: УНН
Теги: футбол
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