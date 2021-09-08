В Чехии суд приговорил к 20 лет тюрьмы боевика “ДНР”

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Пражский городской суд приговорил к 20 лет тюрьмы рецидивиста Иржи Урбанека за террористический акт и участие в террористической группе. Он воевал на стороне боевиков “ДНР”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Novinky.

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“Пражский рецидивист Иржи Урбанек (48), также известный как Бегемот, был приговорен во вторник пражским городским судом к 20 годам тюремного заключения за террористический акт, участие в террористической группе и другие действия. Урбанек, который много лет назад уехал из Чехии в Донбасс, чтобы воевать в армии так называемой Донецкой Народной Республики, преследуется как беглец”, — говориться в сообщении.

Детали

Сообщеться, что Урбанек в начале 2015 года проехал через Кипр на восток Украины, где был вооружен и экипирован пророссийскими боевиками. Затем он принимал участие в различных задачах, таких как охрана или рытье траншей.

“Однако позже он участвовал с оружием в руках в действиях воинских частей так называемой Донецкой Народной Республики (ДНР), по крайней мере, до 2018 года”, — говориться в сообщении.

Отмечается, что Урбанек не скрывал вышеупомянутой деятельности. Об этом, по мнению суда, свидетельствует, в частности, его профиль в Facebook с сообщениями, в которых он четко заявляет, что он воевал на стороне пророссийских боевиков, а также его фотографии в форме армии “ДНР” с боевых позиций.

Дополнение

В Чехии суд заочно приговорил к 20 годам тюрьмы мужчину, который воевал на стороне “ЛНР” в зоне боевых действий на Донбассе.

В Чехии вступил в силу приговор регионального суда города Усти-над-Лабем в отношении 45-летнего мужчины, который с 2014 года воевал на стороне “ДНР”.