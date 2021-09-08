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Молодежная сборная Украины завоевала вторую подряд победу на старте отбора на Евро-2023

Молодежная сборная Украины завоевала вторую подряд победу на старте отбора на Евро-2023

КИЕВ. 8 сентября. УНН. После стартовой победы в отборочном турнире Евро-2023 (U-21) над Сербией (1: 0) сборная Украины хотела в домашнем поединке обыграла Армению, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.

Детали

С первых минут украинцы обозначили свое преимущество. Армяне редко переходили центр поля. На 20-й минуте классный проход по правому флангу удался Назаренко. Александр разобрался сразу с четырьмя оппонентами. Пас в штрафную перехватил Губасарян, но мяч прилетел в Криськива, который метров с 12-ти поразил угол ворот соперника - 1: 0.

Гол успокоил игру. Сборная Украины, как и раньше, владела мячом, но без особой остроты, а армяне, если и имели возможность пробивать, то только с дальней от ворот расстоянии. Однако один из таких ударов все равно оказался результативным. Уже в компенсированное к первому тайму время цепь ошибок украинский у своей штрафной позволил Галстяну нанести удар. Мяч задел Сыча и перелетел через Нещерета - 1: 1.

Дебют второго тайма Украинской не слишком удался, но на 61-й минуте проход Мудрика армяне остановили недозволенным приемом у линии штрафной. Сам пострадавший четко положил мяч в верхний угол ворот - 2: 1.

Примечательно, что победа позволила подопечным Руслана Ротаня выйти на первое место в своей отборочной группе - 6 баллов.

дополнение

В следующем туре подопечные Руслана Ротаня гостить у одного из главных конкурентов за победу в группе Н - Францией, в которой сейчас четыре балла.

Источник: УНН
Теги: футбол
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