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Байден продлил санкции за вмешательство в выборы в США

Байден продлил санкции за вмешательство в выборы в США

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Президент США Джо Байден продлил действие указа, который позволяет вводить санкции в связи с иностранным вмешательством в выборы в стране. Об этом говорится в официальном письме президента Байдена спикеру Палаты представителей и председателю Сената США, обнародованном во вторник на сайте Белого дома, пишет УНН.

Цитата

“Несмотря на отсутствие доказательств, что любое иностранная государство изменило результаты или подсчет голосов на выборах в США, иностранные государства исторически стремились использовать свободную и открытую политическую систему Америки. В последние годы распространение цифровых устройств и интернет-коммуникаций создало существенные уязвимости и увеличило масштабы и интенсивность угроз иностранного вмешательства ”, - говорится в документе.

Байден также продлил действие ЧП в стране.

Напомним

Отчеты разведки США свидетельствуют о новых попытках России вмешаться в выборы 2022 года. Нью-Йорк объявил режим ЧС из-за сильного наводнения

Источник: УНН
Теги: выборы, Джо Байден
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