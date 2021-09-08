Цыганков возглавил рейтинг самых дорогих футболистов УПЛ

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Авторитетный портал "Transfermarkt" назвал обновленную трансферную стоимость игроков Украинской Премьер-лиги, передает УНН.

Детали

Пальму первенства в данной генерации получил лидер киевского “Динамо” Виктор Цыганков. Его цена за последнее время выросла на млн. Евро и теперь составляет 25 млн. Евро.

Далее в списке расположились легионеры “Шахтера” — израильтянин Манор Соломон и бразильцы Додо и Тете. Стоимость каждого из них составляет 20 млн. Евро. Далее расположились защитник “Динамо” Виталий Миколенко и хавбек “Шахтера” Педринью — по 17 млн. Евро.

Всего в топ-10 оказались сразу семь представителей “Шахтера” и три игрока “Динамо”.

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