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В результате пожара в тюрьме в Индонезии погибли 40 человек

В результате пожара в тюрьме в Индонезии погибли 40 человек

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Пожар в тюрьме в провинции Бантен в Индонезии вспыхнул ночью, 8 сентября. Погибли по меньшей мере 40 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Заключенных все еще эвакуируют из тюрьмы в самой западной провинции Явы, а причина пожара пока неизвестна, но подозревают короткое замыкание электросети, сказал представитель полиции Юсри Юнус.

Он добавил, что 73 человека также получили легкие травмы.

В блоке, который пострадал, сидели заключенные за преступления, связанные с наркотиками. Сколько людей присутствовали во время пожара неизвестно, но тюрьма переполнена.

Согласно правительственным данным на сентябрь, тюрьма в Тангеранг, промышленном и производственном центре вблизи Джакарты, содержала более 2000 заключенных, что значительно превышает 600 человек.

Напомним

Спасатели ликвидировали пожар в комнате четырехэтажного общежития в городе Умань, пострадали несовершеннолетние.

Источник: УНН
Теги: Индонезия, тюрьма, пожары
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