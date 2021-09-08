Официальный курс гривны установлен на уровне 26,73 грн/доллар

КИЕВ. 8 сентября. УНН. По состоянию на 8 сентября 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,73 грн/долл., предает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.731700 грн за доллар;

31.709100 грн за евро;

0.364890 грн за российский рубль;

36.821600 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 7 сентября курс всех валют упал.