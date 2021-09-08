Новости: Экономика
8 сентября 2021, 06:14 • Златослава Максымук • 9165
Официальный курс гривны установлен на уровне 26,73 грн/доллар
КИЕВ. 8 сентября. УНН. По состоянию на 8 сентября 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,73 грн/долл., предает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.731700 грн за доллар;
31.709100 грн за евро;
0.364890 грн за российский рубль;
36.821600 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 7 сентября курс всех валют упал.
Источник: УНН
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