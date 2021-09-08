На 8 сентября установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Национальный банк Украины на 8 сентября 2021 установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото - 1 557.8109 грн;

Серебро - 20.9636 грн;

Платина - 872.6107 грн;

Палладий - 2 060.4225 грн.

По сравнению с 7 сентября курс всех металлов вырос.