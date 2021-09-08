8 сентября: Международный день грамотности

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Сегодня, 8 сентября, в мире отмечают Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов, День извинений, пишет УНН.

Международный день грамотности

Один из международных дней, отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций. В этот день проводятся конференции и взлеты учителей, выдающихся педагогов награждают. Праздник был введен и празднуется не только в честь тех, кто дал человечеству письменность, но и всех, кто учит детей и молодежь и распространяет грамотность.

Ежегодно 8 сентября в ходе официальной церемонии по случаю Международного дня грамотности присуждаются Международные премии ЮНЕСКО в области грамотности: Премия ЮНЕСКО имени Короля Сечжона за распространение грамотности и Премия ЮНЕСКО имени Конфуция за распространение грамотности.

Международный день солидарности журналистов

Это день был провозглашен в 1958 году по решению IV конгресса Международной организации журналистов (МОЖ) - старейшего и крупнейшего международного журналистского объединения в мире.

Дата для проведения этого международного дня была выбрана не случайно. Именно в этот день в 1943 году в Берлине был казнен фашистами арестован гестапо в апреле 1942 года чехословацкий журналист, литературный и театральный критик, публицист, активист чехословацкой компартии Юлиус Фучик. Даже в нацистских застенках Юлиус не оставил профессию и успел написать книгу «Репортаж с петлей на шее" (чес. Reportáž psaná na oprátce), за которую был посмертно в 1950 году удостоен Международной премии Мира.

Уже традиционно в день солидарности журналистов по всей планете проходят собрания и конференции, на которые приезжают журналисты из разных стран мира. На этих профессиональных съездах представители четвертой власти делятся своим журналистским опытом и отмечают самых достойных в своей среде. Так, Пулитцеровская премия - одна из самых престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра - почти всегда вручается 8 сентября, в международный день солидарности журналистов.

религиозный праздник

8 сентября православная церковь чтит память святой мученицы Наталии и ее мужа Адриана, живших в начале 4 века в Никомидии, на берегу Мраморного моря.

Наталья выросла в благочестивой христианской семье, но замуж вышла за язычника - богатого и знатного юношу Адриана. Супруги прожили вместе чуть больше года, когда начались гонения на христиан. К Никомидии прибыл император Максимилиан, и по его личному приказу 23 христианина были подвергнуты жестоким пыткам. Адриан был поражен, с каким терпением мученики сносили испытания, и начал расспрашивать их о Боге. В конце концов, он и сам поверил в Христа. Тогда язычники схватили молодого и бросили его в темницу. Узнав об этом, Наталья поспешила к мужу.

Святого Адриана жестоко мучили. Император советовал святому пожалеть себя и призвать богов, но мученик отвечал: "Пусть твои боги скажут, какое благодеяние они мне обещают, и тогда я поклонюсь им, а если они не могут говорить, то зачем я буду им кланяться?"

Верная жена до конца была с ним, подбадривая его и укрепляя в вере. За свои душевные страдания Наталия также заслужила мученический венец и вскоре после смерти Адриана пошла за ним в Царство Небесное.

Именины отмечают Адриан, Виктор, Георгий, Дмитрий, Мария, Наталья, Петр, Роман.