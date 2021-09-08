Последний болгарский монарх не смог вернуть свою летнюю резиденцию

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Европейский суд по правам человека во вторник принял решение о том, что Симеон Сакскобурггоцький, последний правящий монарх Болгарии, и его сестра Мария-Луиза Борисова Хробок, не вернут в пользование охотничий домик и летне резиденцию. Об этом пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

В своем постановлении суд отмечает, что страна не обязана "восстанавливать имущество, переданное им в их ратификации" согласно Европейской конвенции по правам человека.

Хотя суд отклонил исковые требования по собственности, он обжаловал запрет коммерческой эксплуатации лесных угодий, возвращенных семье. Он постановил, что меры, принятые болгарскими властями, были "чрезвычайными" учитывая уже существующее законодательство по сохранению лесов, а также были "непропорциональными и накладывали чрезмерный индивидуальный груз на" бывшего короля и его сестру.

Согласно приговору суда, государство Болгария должна будет выплатить Сакскобургготским 5000 евро на расходы.

Напомним

Наибольшим партиям Болгарии не удалось сформировать правительство, вероятно, объявят новые выборы.