У Байдена есть масштабный инфраструктурный план для защиты от климатических экстремальных явлений
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Президент США Джо Байден пообещал, что его администрация полностью поддержит преодоление последствий урагана “Айда”, и заявил, что он использует свой инфраструктурный план для немедленных действий после климатического кризиса. Об этом пишет CNN, передает УНН.
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“Сейчас мы должны принять определенные смелые мер, чтобы остановить влияние климата. Изменение климата представляет экзистенциальную угрозу для нашей жизни, для нашей экономики. Мы должны выслушать ученых, экономистов и экспертов по вопросам национальной безопасности: все они говорят нам, что это красный код. Нация и мир в опасности”, - сказал Байден, выступая в Нью-Йорке.
Детали
Президент вновь предложил свой масштабный инфраструктурный план, который, по его мнению, защитит нацию от будущих экстремальных погодных явлений и сократит выбросы.
Президент сказал, что секретарь здравоохранения и социальных служб Ксавье Бесерра сотрудничает со штатом Нью-Йорк, чтобы обеспечить тем, кто находится в больницах, необходимую неотложную помощь.
Дополнение
Президент США Джо Байден посетил город Новый Орлеан (штат Луизиана), который пострадал от урагана “Ида”, где он выступил с речью о мерах, которые американская администрация делает для ликвидации последствий стихии.
Ураган “Ида”
Ураган четвертой категории “Ида” обрушился на Луизиану 29 августа, вскоре он ослаб до тропического шторма. Жертвами стихии стали по меньшей мере шесть человек. Ливень и порывистый ветер после этого хранились в некоторых районах Луизианы и Миссисипи. В штатах Алабама, Миссисипи и Флорида была объявлена угроза возникновения торнадо.