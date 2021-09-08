У Байдена есть масштабный инфраструктурный план для защиты от климатических экстремальных явлений

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Президент США Джо Байден пообещал, что его администрация полностью поддержит преодоление последствий урагана “Айда”, и заявил, что он использует свой инфраструктурный план для немедленных действий после климатического кризиса. Об этом пишет CNN, передает УНН.

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“Сейчас мы должны принять определенные смелые мер, чтобы остановить влияние климата. Изменение климата представляет экзистенциальную угрозу для нашей жизни, для нашей экономики. Мы должны выслушать ученых, экономистов и экспертов по вопросам национальной безопасности: все они говорят нам, что это красный код. Нация и мир в опасности”, - сказал Байден, выступая в Нью-Йорке.

Детали

Президент вновь предложил свой масштабный инфраструктурный план, который, по его мнению, защитит нацию от будущих экстремальных погодных явлений и сократит выбросы.

Президент сказал, что секретарь здравоохранения и социальных служб Ксавье Бесерра сотрудничает со штатом Нью-Йорк, чтобы обеспечить тем, кто находится в больницах, необходимую неотложную помощь.