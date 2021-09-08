Известно, сколько американцев до сих пор остаются в Афганистане

КИЕВ. 8 сентября. УНН. По информации администрации США, в Афганистане остаются меньше 100 американцев. Об этом журналистам заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет УНН со ссылкой на “Голос Америки”.

Детали

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что администрация продолжает работать над эвакуацией американцев из Афганистана и любое лицо, имеющее документы.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал задержку эвакуационных рейсов из Афганистана. По его словам, США не располагают информацией о том, что Талибан блокирует выход из Афганистана для тех, кто имеет соответствующие документы.

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“Насколько мне известно, Талибан не запрещает выезд тем, кто имеет соответствующий документ, но они сказали, что те, кто пока не имеет соответствующих документов, не могут выехать”, — сказал Блинкен во время общения с прессой в Катаре.

Дополнение

В США призвали Госсекретаря Блинкена позволить частные эвакуационные рейсы из Афганистана. США способствовали первой наземной эвакуации из Афганистана после вывода войск из страны.