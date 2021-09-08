Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,73 -0,0785  EUR: 31,71 -0,0972 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Кабмин завтра рассмотрит условия обучения школьников в карантин. Норму о 80% вакцинированных педагогов могут пересмотреть - Бабак
Кабмин завтра рассмотрит условия обучения школьников в карантин. Норму о 80% вакцинированных педагогов могут пересмотреть - Бабак
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
9990

Известно, сколько американцев до сих пор остаются в Афганистане

Известно, сколько американцев до сих пор остаются в Афганистане

КИЕВ. 8 сентября. УНН. По информации администрации США, в Афганистане остаются меньше 100 американцев. Об этом журналистам заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет УНН со ссылкой на “Голос Америки”.

Детали

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что администрация продолжает работать над эвакуацией американцев из Афганистана и любое лицо, имеющее документы.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал задержку эвакуационных рейсов из Афганистана. По его словам, США не располагают информацией о том, что Талибан блокирует выход из Афганистана для тех, кто имеет соответствующие документы.

Цитата

“Насколько мне известно, Талибан не запрещает выезд тем, кто имеет соответствующий документ, но они сказали, что те, кто пока не имеет соответствующих документов, не могут выехать”, — сказал Блинкен во время общения с прессой в Катаре.

Дополнение

В США призвали Госсекретаря Блинкена позволить частные эвакуационные рейсы из Афганистана. США способствовали первой наземной эвакуации из Афганистана после вывода войск из страны.

Источник: УНН
Теги: США, Афганистан
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.