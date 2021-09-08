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Тай-брейк третьего сета привел к вылету Свитолиной с "US Open"

Тай-брейк третьего сета привел к вылету Свитолиной с "US Open"

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Лидер украинского тенниса Элина Свитолина провела поединок четвертьфинальной стадии Открытого чемпионата США по теннису, сообщает корреспондент УНН.

Детали

В первом сете противостояния с семьдесят третьего ракеткой мира канадкой Лейлой Фернадес единственный брейк осуществила соперница 5-й сеяной турнира.

В следующей партии на один брейк канадки Свитолина ответила двумя, забрав партию в свой актив. В решающем сете судьба поединка решалась на тай-брейке. Судьбоносным стал 11-й розыгрыш, когда при счете 5: 5 мяч попал в трос и помог Фернандес выйти вперед, а затем и забрать игру до актива - 6: 3, 3: 6, 7: 6 (5).

Примечательно, что Свитолина лишь во второй раз в карьере дошла до четвертьфинала данных соревнований (предыдущий раз доходила до полуфинала).

Дополнение

В полуфинале 19-летняя Фернандес сойдется с лучшей в паре Крейчикова (8 сеяная) - Соболенко (2).

Справка

За выступление в 1/4 финала Свитолина получит призовые в виде 425 тыс. Долл., А Фернандес уже гарантировала себе как минимум 675 тыс. Долл. призовых за проход в четверку сильнейших.

Источник: УНН
Теги: теннис
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