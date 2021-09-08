Утро в Киеве началось с пробок: где затруднено движение

КИЕВ. 8 сентября. УНН. По состоянию на 8:15 среды, 8 сентября, на улицах и проспектах Киева заметное осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Детали

Так, на правом берегу движение затруднено на проспектах Валерия Лобановского, Голосеевском, Победы, Науки, Воздухофлотском, Степана Бандеры, Академика Палладина, Героев Сталинграда, Любомира Гузара.

Также движение было затруднено на улицах Большой Васильковской, Богатырской, Кирилловской, Щусева, Елены Телиги, Жилянской, Новой, Вадима Гетьмана, Нижний Вал, Корабельной.

Движение также затруднено на Набережно-Крещатицкой улице и Набережном шоссе. Незначительные пробки есть на проспекте Леся Курбаса и на улицах Дегтяревской и Ильенко.

Между тем, на левом берегу движение было затруднено на проспектах Бажана, Романа Шухевича, Броварском, Петра Григоренко, Освободителей, а также на улицах Заречной, Оноре де Бальзака, Попудренко, Братиславской и на улицах Радунской и Энтузиастов. Сильные пробки также на Днепровской набережной.

Движение на мостах: сложно было проехать на мостах Северном, Дарницком и мосту Патона. На Южном мосту и мосту Метро можно было проехать свободно.

Добавим

В Киевской области 8 сентября без осадков. Температура ночью 5-9° тепла, днем 20-23°.