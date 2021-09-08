Украинцам сделали уже 10 млн прививок от COVID-19

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже 4,4 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 10 млн прививок, за последние сутки из которых - почти 150 тысяч, большинство из них - второй дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

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"С начала прививочной кампании привито 5 666 019 человек, из них получили одну дозу - 5 666 017 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 407 024 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 073 041 прививку", - сообщили в Минздраве.

Детали

149 618 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки, 7 сентября 2021 года. Одну дозу получили 47 221 человек, полностью иммунизированы - 102 397 человек.

В течение суток работали: 968 мобильных бригад, 2986 пунктов прививки; 335 центров вакцинации.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.