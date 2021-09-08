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В подмосковном Ногинске взрыв разрушил часть дома, есть пострадавшие

В подмосковном Ногинске взрыв разрушил часть дома, есть пострадавшие

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В подмосковном Ногинске в РФ взрыв газа разрушил часть многоэтажного дома, есть пострадавшие - по некоторым сообщениям, их 7. Следственный комитет России сообщил, что уже открыл дело по этому факту, пишет УНН.

Цитата:

"8 сентября в городе Ногинске Московской области в результате хлопка бытового газа произошло частичное разрушение на двух этажах многоэтажного дома. Под завалами, возможно, еще находятся люди, число пострадавших уточняется", - сообщили в управлении СК РФ в регионе.

Детали

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

По данным российских СМИ, которые ссылаются на пожарных, работающих на месте происшествия, в результате взрыва в Ногинске восемь квартир разрушены полностью, а 24 повреждены.

Данные о пострадавших разнятся. Сначала сообщалось, что в больнице четыре человека, из которых двое - дети. А ТАСС со ссылкой на МЧС РФ сообщает, что пострадавших - 5. Однако, российский телеканал 360 сообщает со ссылкой на чиновника, что всего семь пострадавших.

"В результате взрыва газа в Ногинске пострадали семь человек", - сообщает телеканал со ссылкой на министра здравоохранения Московской области Светлану Стригункову. По словам Стригунковой, у людей в основном ушибы. Под завалами - трое, сказала Стригункова. Погибших нет.

Источник: УНН
Теги: газ, Россия, взрывы
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