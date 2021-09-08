Добровольное декларирование и виртуальные активы: повестка дня Рады

КИЕВ. 8 сентября. УНН. На пленарном заседании 8 сентября Верховная Рада во втором чтении планирует рассмотреть законопроекты № 3637 “О виртуальных активах” и № 5154 по стимулированию детенизации доходов и повышение налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами. Об этом говорится в повестке дня, обнародованной на сайте парламента, передает УНН.

Детали

Таким образом, народные депутаты во втором чтении планируют рассмотреть проект закона № 3637 “О виртуальных активах”, и № 5154 по стимулированию детенизации доходов и повышение налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами.

Также народные депутаты намерены рассмотреть в первом чтении законопроект № 5454 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно течения сроков обращения за получением административных и других услуг во время действия карантина”, который предусматривает урегулирование вопроса приостановления течения сроков обращения за получением административных услуг, в случае установления Кабинетом Министров Украины карантина, который внедрен для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

Также Рада рассмотрит законопроекты: № 5002 “О внесении изменений в Закон Украины “О библиотеках и библиотечном деле”; № 5464 “О внесении изменений в Закон Украины „Об альтернативных видах топлива“ по развитию производства биометана”; № 5091 “О гарантировании прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем”.

В первом чтении Рада планирует рассмотреть законопроект № 5202-Д “О организации водопользователей и стимулирования гидротехнической мелиорации земель”.

Сразу после пленарного заседания состоится внеочередное, на нем рассмотрят один вопрос — проект постановления № 5380 “Об Обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA)”.

Добавим

Как информировал УНН, Украина уже обращалась ранее о статусе основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО — и получала отказ.

“Пока что, к этому моменту США на такие шаги не решались и, думаю, что в ближайшее время тоже на это не пойдут. Тем не менее, своеобразным заменителем этого статуса является так называемое оборонительное соглашение Украины и США”, — заявлял собеседник УНН.