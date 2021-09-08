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В курортной Затоке горела база отдыха: эвакуировали более 20 отдыхающих

В курортной Затоке горела база отдыха: эвакуировали более 20 отдыхающих

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. В курортной Затоке Одесской области на территории базы отдыха "Феличита" произошел пожар, из-за чего эвакуировали 25 человек. Об этом сообщили в ГСЧС, информирует УНН.

Детали

Сегодня примерно в 6:20 загорелись четыре домика на территории базы отдыха "Феличита" в курортном поселке Одесской области Затока.

Пожарные локализовали огонь в 6:50 и ликвидировали в 7:56 на площади 120 кв. м, не допустив его распространения на другие домики. К тушению были привлечены 4 единицы пожарной техники и 18 спасателей.

На базе проживало 25 человек, их эвакуировали до прибытия подразделений ГСЧС.

Сейчас устанавливают причину пожара. Погибших и пострадавших нет.

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Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, пожары, ГСЧС
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