В Днепре мужчина устроил стрельбу возле супермаркета из-за покупателя без маски

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Днепре мужчина стрелял вблизи супермаркета из-за покупателя, который был без маски. Об этом журналисту УНН сообщили в полиции Днепропетровской области.

В полиции подтвердили, что мужчина стрелял в человека без маски вблизи супермаркета на Тверской улице.

Перед этим непосредственно в супермаркете между мужчинами возник спор из-за маски.

Цитата:

"Было замечание относительно одевания индивидуальной защиты. (Потерпевший - ред.) в больницу не обращался, по предварительной информации, у него синяк", - сообщили в полиции.

Детали

В полиции отметили, что решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье о хулиганстве или по статье о легких телесных повреждениях.

У злоумышленника изъяли револьвер.

Дополнение

Уже неоднократно происходили конфликты из-за средств индивидуальной защиты, необходимых на фоне пандемии - в разных городах Украины. Так, в Киеве мужчина плюнул в кассиршу АЗС из-за просьбы надеть маску. А в Мариуполе четверо молодых людей избили пассажира троллейбуса, который защитил кондуктора, после ее замечания с просьбой надеть маски.