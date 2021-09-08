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Взрыв газа в подмосковном Ногинске: сообщили о первых жертвах

Взрыв газа в подмосковном Ногинске: сообщили о первых жертвах

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Мужчина и женщина погибли в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске в РФ. Об этом ТАСС сообщила помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ в регионе Анна Тертичная, пишет УНН.

Цитата:

"Предварительно, пять пострадавших и двое погибших. Погибли мужчина и женщина, их личности устанавливаются", - сказала Тертичная.

Детали

По ее словам, в результате взрыва пострадали двое детей в возрасте пяти и 10 лет, две женщины в возрасте 43 и 44 лет, а также 63-летний мужчина.

В то же время, по данным управления МЧС РФ в регионе, на которые ссылается ТАСС, в целом уже девять человек пострадали и доставлены в больницу после взрыва газа в Ногинске.

Дополнение

8 сентября в подмосковном Ногинске взрыв разрушил часть здания.

Источник: УНН
Теги: газ, Россия, взрывы
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