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Twitter позволит пользователям "отписать" читателей от себя

Twitter позволит пользователям "отписать" читателей от себя

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Twitter тестирует функцию, которая позволит убирать пользователей из списка читателей, сообщается в аккаунте компании в соцсети, передает УНН.

Детали

Сообщается, что Twitter не будет уведомлять пользователей о том, что владелец аккаунта отписал их от себя, и они смогут при желании подписаться обратно.

Ранее Twitter позволял только блокировать подписчиков.

Сообщается, что возможность отписать других людей первоначально будет доступна только в браузерной версии Twitter, в меню рядом с именем подписчика.

Дополнение

Twitter начал тестировать новую функцию, которая защитит пользователей от оскорблений.

Twitter начал тестировать функцию, которая позволяет пользователям самим обозначать твиты, вводящие в заблуждение.

Источник: УНН
Теги: Twitter
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