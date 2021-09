Twitter позволит пользователям "отписать" читателей от себя

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Twitter тестирует функцию, которая позволит убирать пользователей из списка читателей, сообщается в аккаунте компании в соцсети, передает УНН.

Детали

Сообщается, что Twitter не будет уведомлять пользователей о том, что владелец аккаунта отписал их от себя, и они смогут при желании подписаться обратно.

Ранее Twitter позволял только блокировать подписчиков.

Сообщается, что возможность отписать других людей первоначально будет доступна только в браузерной версии Twitter, в меню рядом с именем подписчика.

We're making it easier to be the curator of your own followers list. Now testing on web: remove a follower without blocking them.



To remove a follower, go to your profile and click “Followers”, then click the three dot icon and select “Remove this follower”. pic.twitter.com/2Ig7Mp8Tnx