Отец Бритни Спирс подал документы на отказ от опекунства

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Отец певицы Бритни Спирс, Джеймс Спирс, вчера подал в суд Лос-Анджелеса ходатайство с просьбой прекратить 13-летнее опекунство над своей дочерью. Об этом сообщает УНН по данным Reuters.

Детали

“Если госпожа Спирс хочет, чтобы опекунство над ней было прекращено, и верит, что сможет справиться с самостоятельной жизнью, господин Спирс считает, что ей необходимо дать такой шанс”, — говорится в петиции о прекращении опекунства.

Чтобы ходатайство вступило в силу, его должен рассмотреть суд. Следующее заседание по этому делу запланировано на 29 сентября.

39-летняя Бритни Спирс уже несколько месяцев добивается того, чтобы ее отца лишили права опеки над ней, в том числе и над ее состоянием в размере 60 млн долларов. Опеку над певицей установили 2008 года из-за ее психических расстройств и проблем с наркотиками.

Напомним

В июне Бритни Спирс выступила в суде в Лос-Анджелесе с просьбой отменить 13-летнее опекунство над ней. Певица заявила, что ее постоянно контролировали и заставляли работать, в частности выступать на сцене. По словам Спирс, ей также запрещают снова выйти замуж и родить детей.

Кроме того, Спирс попросила суд разрешить нанять ей собственного адвоката. До этого интересы певицы представлял адвокат ее отца, поскольку в 2008 году суд постановил, что Бритни недостаточно уравновешенная, чтобы нанять собственного юриста.

В июле этого года суд позволил Спирс самостоятельно выбрать адвоката. Им стал Мэтью Розенгарт, который ранее защищал интересы актера Шона Пенна, режиссера Стивена Спилберга, актрисы Джулии Луис-Дрейфус и других. Розенгарт обвинил отца певицы в злоупотреблении опекунством и растрате средств певицы.

В августе стало известно, что Джейми Спирс согласился отказаться от опекунства над своей дочерью.