Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,73 -0,0785  EUR: 31,71 -0,0972 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Судебная реформа: у Зеленского ожидают запуска работы конкурсной комиссии ВККС и этического совета ВСП
Судебная реформа: у Зеленского ожидают запуска работы конкурсной комиссии ВККС и этического совета ВСП
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
19605

Корниенко сообщил, поддержат ли "слуги народа" обращение к Конгрессу США по MNNA

Корниенко сообщил, поддержат ли "слуги народа" обращение к Конгрессу США по MNNA

Александр Корниенко

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В "Слуге народа" за постановление об обращении к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО будут голосовать, опираясь на решение профильного комитета. А комитет постановление не поддержал. Об этом во время общения с журналистами в кулуарах Рады сказал первый заместитель председателя парламентской фракции "СН" Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Мы не поддерживали постановление, мы поддерживали сам факт сбора подписей, потому что это был нормальный сигнал, на тот момент. Сейчас у нас прошел определенный процесс, у нас состоялись договоренности на высшем уровне в США, которые как раз подчеркивают наше стремление вступить в НАТО, получить в ближайшее время План действий о членстве", - сказал Корниенко.

"Комитет принял решение на усмотрение зала, то есть, нет поддержки в комитете. Мы будем опираться на решение комитета, в который входят наши представители и просто профессиональные люди", - добавил он.

Контекст

В среду, 8 сентября, сразу после пленарного заседания ВР состоится внеочередное, на нем рассмотрят один вопрос - проект постановления № 5380 "Об Обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA)".

У должностных лиц и дипломатов есть оговорка, что принятие может повлиять на движение Украины в НАТО.

Как информировал УНН, Украина уже обращалась ранее о статусе основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО и получала отказ.

Источник: УНН
Теги: США, НАТО, Украина, Слуга народа, Александр Корниенко
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.