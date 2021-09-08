Большинство школ Одесской области могут пойти на карантин на следующей неделе

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В случае, если на следующей неделе Украина перейдет в режим "желтой" зоны карантина, обучение в большинстве школ Одессы и области будет происходить в удаленном режиме. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель областного департамента образования Александр Лончак, передает УНН.

Лончак отметил, что в случае принятия решения о переводе Украины в “жёлтую” зону вступают в силу нормы постановления Кабмина № 1236, которое разрешает в этих условиях работу лишь тех учебных заведений, 80% преподавателей которых вакцинированы.

По словам Лончака, данный критерий в Одесской области удовлетворяют лишь 38 школ в регионе.

Он добавил, что избежать перехода на удалённое обучение можно лишь путём обеспечения максимальной иммунизации работников школ. Для этого в ОГА планируют создавать специальные мобильные бригады, которые будут прививать учителей прямо в школах.