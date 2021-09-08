Рада приняла за основу законопроект по стимулированию гидротехнической мелиорации земель

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Верховная Рада в первом повторном чтении приняла за основу законопроект № 5202-Д об организациях водопользователей и стимулирования гидротехнической мелиорации земель. Соответствующее решение поддержали 302 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Детали

Законопроектом предусмотрено внесение изменений в законодательные акты, которые создадут предпосылки для содержания водопользователями мелиоративной инфраструктуры и привлечения инвестиций в нее.

Законопроектом определен правовой статус ОВП, нормирована процедура создания и приобретения ОВП прав на объекты мелиоративной инфраструктуры.

Также предусмотрена обязанность заказчика строительства мелиоративной сети до начала ее строительства согласовать условия предоставления услуг забора, доставки и отвода воды, в том числе механизма ценообразования с владельцами земельных участков, в собственности которых совокупно находится не менее двух третей земельных участков, мелиорация которых будет обеспечиваться сетью, и пользователями земельных участков, в пользовании которых совокупно находится не менее двух третей переданных в пользование земельных участков, мелиорация которых будет обеспечиваться сетью.

Законопроект содержит положения, направленные на упрощение административных процедур по строительству и эксплуатации мелиоративных сетей и их отдельных объектов.

Также предлагается разрешить приватизацию насосных станций, которые не используются в течение не менее десяти лет, и по которым ни одна ОВП в течение двух лет после принятия Закона не обратилась с заявлением о получении в собственность объектов мелиоративной сети, в состав которой входит насосная станция. Указанный механизм даст возможность сэкономить государственные средства, которые сейчас тратятся на содержание неработающих насосных станций, их охрану и т.д.

Напомним

В апреле этого года Рада вернула в комитет для подготовки на повторное первое чтение проект закона № 5202 о организации водопользователей и стимулирования гидротехнической мелиорации земель.

В начале года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона о внесении изменений в Водный кодекс Украины относительно уточнения перечня первичных водопользователей.