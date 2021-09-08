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Австралийский суд постановил, что СМИ несут ответственность за комментарии своих читателей в соцсетях

Австралийский суд постановил, что СМИ несут ответственность за комментарии своих читателей в соцсетях

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Верховный суд Австралии постановил, что СМИ несут полную ответственность за содержание комментариев пользователей на своих страницах в социальных сетях. Об этом в среду сообщила вещательная корпорация ABC, пишет УНН.

Детали

В определении суда указано, что открыв свои страницы в социальных сетях, в частности в Facebook, медиакомпании участвуют в распространении сведений, в том числе размещенных третьими лицами, и поэтому несут ответственность за содержание всех комментариев. “Суд установил, что создав общедоступную страницу и разместив контент, медиакомпании способствовали, поощряли и содействовали публикации комментариев сторонних пользователей, и поэтому являлись издателями этих комментариев”, — указывает ABC.

Контекст

Решение высшей судебной инстанции страны стало итогом разбирательства между некоторыми австралийскими СМИ и жителем Северной территории Диланом Воллером, обвинившим несколько крупнейших медиакомпаний страны в распространении клеветы.

Причиной стал телевизионный сюжет, снятый в декабре 2016 года и посвященный условиям содержания заключенных в тюрьмах Северной территории Австралии. Материал, в котором были использованы кадры с Воллером, прикованным наручниками к стулу, получил широкий резонанс и стал основой для материалов других СМИ, опубликованных и на их страницах в социальных сетях. Часть комментариев к текстам и фотографиям Воллера, как выяснилось, носили крайне негативный характер и не соответствовали действительности, что и стало поводом для обвинений в клевете.

Источник: УНН
Теги: СМИ, Австралия
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