Заседание фракции "Слуги народа" по кадровым вопросам запланировано на 20 сентября

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Заседание фракции “Слуги народа” по кадровым вопросам в правительстве должно состояться 20 сентября. Об этом в кулуарах ВР журналистам заявил председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, передает УНН.

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“Скоро, на следующей неделе я думаю это будет. Думаю на следующей пленарной неделе в понедельник”, — сказал Арахамия.

Детали

Кроме того, он заявил, что полной замены правительства не будет.

“У меня нет информации. По премьеру — это точно фейк. Полной смены не будет”, — добавил Арахамия.

Добавим, что депутат от “Слуги народа” Олег Дунда заявил, что на октябрь планируется отставка всего правительства вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Дополнение

Ранее Арахамия сообщал, что в правительстве планируют 3-4 кадровых замены.



К слову, в начале этой недели Арахамия заявлял, что в течение следующих двух недель станет известно о каких министрах поступят представление в Верховную Раду об увольнении.



Контекст

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает кадровых изменениях в Кабинете Министров Украины.

В Слуге народа рассказали детали отставок в сентябре. Народный депутат от “Слуги народа” Александр Качура заявил, что Шмыгалем довольны, уйдут некоторые министры, Разумков останется.

Что еще известно?

Народний депутат от фракции “Голос” Ярослав Железняк подтвердил слухи о том, что осенью возможна отставка министра обороны Андрея Тарана.