Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,73 -0,0785  EUR: 31,71 -0,0972 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Украина поставили лекарство от COVID-19, которые не рекомендованы к использованию в США
Украина поставили лекарство от COVID-19, которые не рекомендованы к использованию в США
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
10185

НАБУ и САП направили дело "Охматдета" в суд

НАБУ и САП направили дело "Охматдета" в суд

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд обвинительный акт в отношении двух лиц, задействованных в нанесении 30 млн грн ущерба государству при строительстве Национальной детской специализированной больницы “Охматдет”. Об этом УНН сообщили в НАБУ.

Детали

В совершении коррупционного преступления обвиняют бывшего директора государственного предприятия-заказчика строительства “Укрмедпроектбуд”, и руководителя частного предприятия-генподрядчика.

Отмечается, что один участник преступления (руководитель частной компании) находится в розыске, в отношении него решается вопрос об осуществлении спецрасследования.

Как установило следствие, в 2013 году должностные лица сфабриковали документы, которые якобы подтверждали поставки инженерного и технического оборудования для нового корпуса больницы “Охматдет”. На самом деле никакой поставки не произошло и на хранение его не передавали. Однако средства за поставленное исключительно “на бумаге” оборудование предприятие-генподрядчик получило. Вследствие таких действий государственным интересам нанесен ущерб, размер которой превышает 30 млн грн.

Напомним

В мае прошлого года бывший руководительницы ГП “Укрмедпроектбуд” и еще двум лицам сообщено было о подозрении в причиненные 30 млн грн ущерба государству при строительстве современного комплекса “Охматдет”.

Следствие по делу завершили в апреле этого года.

Источник: УНН
Теги: Украина, НАБУ, САП
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.