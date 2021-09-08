Кайли Дженнер сообщила о второй беременности

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Американская модель Кайли Дженнер в своем Instagram сообщила, что ждет второго ребенка, сообщает УНН.

Детали

24-летняя Кайли Дженнер опубликовала в Instagram видео, на котором можно увидеть, как девушка и ее близкие узнали о беременности. Ролик посмотрели более 60 млн раз.

Напомним, что у Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта уже есть 3-летняя дочь, которую зовут Сторми Вебстер.