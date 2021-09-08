Мэр Одессы Труханов забраковал "Большое строительство" Президента и не отдает "золотой" шлагбаум в порт

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Мэр Одессы Геннадий Труханов саботирует выполнение президентской программы "Большое строительство". Об этом говорится в сюжете программы "Гроші", передает УНН.

Программа "Большое строительство" предусматривает строительство новой дороги в Одесский порт. Впрочем, сделать это невозможно: на въезде в порт стоит шлагбаум, который в СМИ окрестили "золотым". За проезд в государственный порт с водителей взимают по 500 грн.

"В 2021 году, когда должно было начаться это строительство дороги, оказалось, что постоянно что-то мешает: то мэрия приняла какое-то решение по землеотводу, то прямо на пути, где должна прокладываться эта дорога, кто-то построит маленький домик", - комментирует эксперт по тендерным закупкам, редактор сайта "Наші Гроші" Юрий Николов.

Примечательно, что фирма-владелец шлагбаума - "Евротерминал" - и компания "Ростдорбуд", которая выиграла тендер на строительство новой дороги, входят в сферу бизнес-интересов мэра Одессы Геннадия Труханова.

"Там все связи, в конце концов, сводятся к мэру Одессы - Труханову. В "Евротерминал" - люди, связанные с ним (Трухановым - ред.) старинными связями, в "Ростдорбуде" владельцем является депутат из его фракции. В компаниях, которые захватывали земли под альтернативные пути, были владельцы, связанные с "Ростдорбудом", - отметил Николов.

В Одесской мэрии не открещиваются от того, что саботируют программу президента. Мол потому, что план президента по строительству новой дороги в Одесский порт не имеет соответствующих разрешений со стороны городских властей.

Между тем "золотой" шлагбаум каждый день пропускает около 2500 автомобилей, каждый из которых платит за проезд по 500 грн. А это каждый день - около 40 тыс. долл.

"Изменить это может, мне кажется, исключительно одно дело - политическая воля со стороны Банковой. Если Банковая проявит политическую волю, и президент действительно достаточно жестко заявит о том, что этой монополии не должно быть, и обходная дорога должна быть построена, то это произойдет. Но пока Зеленский этого не сделает - этого не произойдет", - комментирует бывшая государственная уполномоченная АМКУ Агия Загребельская.