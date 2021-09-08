Рада обратится к международному сообществу по выборам в Госдуму РФ в оккупированном Крыму и ОРДЛО

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Верховная Рада поддержала проект постановления об обращении парламента к международному сообществу в связи с незаконной подготовкой выборов в Государственную Думу Российской Федерации в оккупированной АР Крым и Севастополе и с привлечением к голосованию граждан Украины из оккупированной части Донецкой и Луганской областей. Соответствующее постановление поддержали 318 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Детали

В пояснительной записке отмечается, что проектом постановления предлагается признать, что намерение органов власти и оккупационной администрации Российской Федерации незаконно провести 19 сентября 2021 года выборы в Государственную Думу Российской Федерации на временно оккупированной части территории Украины — в АР Крым и городе Севастополь — и привлечение к участию в выборах граждан Украины с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которым принудительно выдали российские паспорта, является нарушением Конституции и законодательства Украины, основных принципов и норм международного права.

“В обращении призвать: — применить все необходимые средства, чтобы предостеречь органы власти и оккупационную администрацию Российской Федерации от проведения выборов в Государственную Думу на временно оккупированной территории Украины — Автономной Республике Крым и городе Севастополе и сделать невозможным участие в выборах граждан Украины, проживающих на оккупированной части Донбасса; — не признать легитимность выборов в Государственную Думу Российской Федерации 19 сентября 2021 года и ее дальнейших решений при проведении голосования на временно оккупированной части территории Украины; — применить санкции против представителей органов власти и оккупационной администрации Российской Федерации, которые привлекают граждан Украины на оккупированных территориях к выборам в Государственную Думу, и тем самым нарушают суверенитет Украины”, — говорится в пояснительной записке.

Добавим

Как сообщили УНН в представительстве Президента Украины в АР Крым, Украина на многих уровнях будет реагировать на попытки Российской Федерации провести так называемые “выборы” в Госдуму РФ на временно оккупированных украинских территориях.



Согласно указу президента России, выборы в Государственную думу РФ пройдут 19 сентября 2021 года. Это уже вторые выборы в российский парламент, которые собираются провести в аннексированном Крыму.