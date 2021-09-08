Правительство 15 сентября направит в парламент проект Госбюджета на 2022 год

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Кабинет министров Украины 15 сентября направит в парламент проект Госбюджета на 2022 год. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время сегодняшнего заседания правительства, передает корреспондент УНН.

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“15 сентября, как это предусмотрено законодательством правительство направит в парламент проект Государственного бюджета на 2022 год. Впервые документ будет основываться на среднесрочной бюджетной декларации, которая рассчитана на три года”, — сказал Шмыгаль.

Дополнение

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что Верховная Рада ожидает внесения правительством проекта Государственного бюджета на 2022 год для рассмотрения парламентом до 15 сентября.



Добавим, что дефицит государственного бюджета за январь-июнь 2021 достиг 50,4 млрд грн, в том числе по общему фонду — 49,8 млрд грн.