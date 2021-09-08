Рада приняла за основу законопроект о библиотечном деле

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Верховная Рада в первом чтении приняла за основу законопроект о внесении изменений в Закон Украины “О библиотеках и библиотечном деле” (новая редакция) № 5002. Соответствующее решение поддержали 328 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Детали

Закон определяет статус библиотек, правовые и организационные основы их деятельности, регулирует основные принципы библиотечного дела.

Проектом закона гарантируется право на свободный доступ к информации, знаниям, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, науки и образования, хранящихся в библиотеках.

Также нормированно создание и функционирование Национальной электронной библиотеки, и введены нормы по усилению социальных гарантий работников библиотек.

“Закон обеспечивает правовое регулирование отношений в обществе, направленных на поддержку библиотек, как мест, формирующих пространство для культурного, образовательного и научного развития человека и которое является важной составляющей популяризации чтения”, — говорится в пояснительной записке.

Добавим

Во время заседания Рада также приняла за основу законопроект о защите инвесторов жилой недвижимости и законопроект по стимулированию гидротехнического мелиорации земель.