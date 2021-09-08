Из 253 коронавирусных пациентов одесских больниц 92 - “тяжелые”

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В одесских больницах находятся 253 человека с коронавирусом, 92 пациента - в тяжелом состоянии. На данный момент в двух опорных больницах Одессы свободны 257 коек для госпитализации пациентов с COVID-19. Об этом сообщает департамент здравоохранения мэрии, пишет УНН.

За последние сутки в Одессе зафиксирован 61 случай новых заболеваний, летальных случаев нет, 72 человека выздоровели.

Продолжают болеть 1515 одесситов, среди них 12 медработников и 114 детей.

По данным медиков, коронавирусную инфекцию выявили за истекшие сутки у 79 жителей Одесской области (61 - в областном центре), в том числе у пятерых детей.

С начала эпидемии в Одесском регионе зарегистрированы 145 493 случая "ковида": 77 529 в области и 67 964 в городе.